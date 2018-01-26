К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Один день белорусской науки

28 января отмечается День белорусской науки. Этот праздник был установлен в 1993 году. Журналисты БЕЛТА за всю историю существования агентства написали множество материалов о науке. Большие и маленькие открытия и изобретения прошлых лет, многие из которых сегодня воспринимаются как вещи привычные, всегда были предметом пристального внимания наших корреспондентов.

Молодые ученые проводят исследования в лаборатории. Минск, 1933 год. Репродукция БЕЛТА

Вспомним один день из жизни белорусской науки с помощью уникальной книги "День мира". В этом издании по задумке редакторов - М.Горького и М.Кольцова - собраны информационные сообщения со всего мира за один, случайно выбранный день - 27 сентября 1935 года. Так оказалось, что треть новостей о Беларуси в этот день касаются именно науки.

СЛОЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ

В первой гомельской железнодорожной больнице произведена сложная операция рабочему Кривицкому. До операции больной ходил с согнутой ногой, она была неподвижна в бедре. Чтоб выпрямить ногу и сделать подвижным бедро, доктор Обрумянцев раздробил бедро на несколько частей, соединил их и загипсовал ногу. Этот же хирург оперативным путем устранил косолапость ног у двух маленьких детей.

Академия наук БССР. Минск, 1960 год. Фото БЕЛТА

РАСКОПКИ ДРЕВНИХ КУРГАНОВ

В здании Белорусской академии наук археологи разбирают привезенные со станции тюки. Здесь черепки древней посуды, молотки, топоры, разнообразные кости, найденные при раскопках древних белорусских курганов и торфяных массивов.

БЕЛОРУССКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Начато комплектование первого тома белорусской советской энциклопедии. Объем первого тома - тридцать печатных листов. Он начинается словом "Аагамия" и кончается "Белопольская оккупация".

НАШИ ИЗОБРЕТАТЕЛИ

На территории научно-исследовательской станции механизации и электрификации сельского хозяйства идут испытания машин.

Испытывается картофелекомбайн системы Мацепуро. Он выкапывает за десять часов два гектара картофеля и во время копки отделяет клубни от ботвы. Для ручной копки двух гектаров картофеля требуется сорок рабочих.

Мацепура - сын крестьянина, родился в глухом Полесье, в деревне Барбарове, Наровлянского района.

На станцию за консультацией приехал изобретатель - колхозник Горлачев. Свыше тысячи льнотрепалок системы Горлачева уже работает в колхозах Белоруссии и Московской области. Сейчас Горлачев занят механизацией своей льнотрепалки. Две льнотрепалки соединяются вместе. Это сократит требуемое количество рабочих с шестнадцати до четырех человек.

В Наркомзем БССР явился малограмотный колхозник Хотулев Тимофей (колхоз "Красная смена", Суражского района). Он привез с собой модель усовершенствованной льномолотилки "Эдди". Новая льномолотилка "Эдди-Хотулева" повышает производительность труда в пять-шесть раз, улучшая качество обмолота.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Сегодня в ботаническом саду научный работник тов. Кулешева отбирает растения для гербариев, заказанных минскими, гомельскими и витебскими школами. Садовник Охременко составляет портреты Ленина и Сталина из живых цветов.

В лаборатории проводится чистка семян. Растений в саду больше 3 500 видов. Семена направляются для обмена во все сады мира. Научные сотрудники читают почту:

"Сколько луковиц тюльпанов нужно вам выслать за просимые мною корни георгин и когда их выслать? - пишет гражданин Логов из Слуцка. - У меня есть тридцать корней винограда однолеток и десять двухлеток. Есть и старый виноград, дающий урожай. Могу вам выслать слуцкий виноград". Немедленно отдается распоряжение выслать Логову в обмен георгины.-0-