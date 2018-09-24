К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Репортаж из БЕЛТА ведет "Тассовец"

В январе 1981 года БЕЛТА как победителю социалистического соревнования среди информагентств СССР было вручено переходящее Красное знамя ТАСС и ЦК профсоюза работников культуры. В том же году за большой вклад в развитие средств массовой информации и пропаганды, организацию оперативного информирования трудящихся республики, мобилизацию их на решение задач хозяйственного и культурного строительства БЕЛТА была награждена Почетной грамотой Верховного Совета БССР. Это стало значительным событием в жизни трудового коллектива. 16 сентября 1981 года в газете "Тассовец" под рубрикой "Соревнование на марше: слово победителям" был напечатан репортаж из БЕЛТА:

Чего и себе желаем...

Репортаж из БелТА ведут корреспонденты "Тассовца"

Репортаж о работе нашего агентства мы дружно решили начать с популяризации опыта экономии электроэнергии и физического закаливания, накопленного в коллективе. С этим делом у нас более полугодия все обстоит идеально! Экономим за счет лифта, которым упорно никто не пользуется. А закаляемся за счет бега по лестничным маршам.

Кстати, лифты у нас действуют безотказно. Просто о них забыли с тех пор, как на площадке второго этажа появилась "золотая молния". Полгода назад она возвестила о том, что БелТА впервые присуждено первое место во Всесоюзном социалистическом соревновании коллективов главной информационной службы страны. Со всех этажей сбегались к "молнии" наши...

А недавно "молния" "побронзовела". Но третье место тоже добыть надо. И потому утром каждый по привычке бежит к поздравлению руководства ТАСС, перечитывает его и, обдумывая, что бы такое сделать, чтобы не уступать завоеванного, незаметно добегает до третьего и даже пятого этажа. Бежали бы и дальше, но некуда - крыша!

Итак, раз для физзакалки, экономии электричества и репортерского вдохновения необходима победа в соцсоревновании, то каждый в БелТА, от директора до машинисток, печется об этом.

Наш самый молодой ас Володя Сверкунов помогает коллективу отстоять позиции следующим образом. Он всегда в полете, то бишь в бегах, так как уверен, что репортера кормят ноги, а не телефон. В это утро ас помчался на Минский завод холодильников. В полдень его информация о только что собранной новой модели домашней фабрики холода уже поступила на выходные телетайпы БелТА. Оперативность - девиз молодого журналиста.

У Дмитрия Патыко другой (хотя тоже не телефонный) путь к личному и агентскому успеху. Его "конек" - наука. Она боится торопливости, и Дима тоже. Это не трудно заметить на снимке, где он обстоятельно обсуждает проблему с членом-корреспондентом АН БССР И.Н.Ермоленко из Института общей и неорганической химии.

Между прочим, один известный химик заподозрил, что Д.Патыко - в этой области профессионал. А маститый физик даже поинтересовался у него: "Почему вы после физмата пошли в БелТА?". Отсюда вывод: журфаки иногда выпускают удачную продукцию!

Третий снимок может создать впечатление, что французские и советские юноши и девушки, встретившиеся в августе в международном лагере "Юность" под Минском, окружили нашего фотокорреспондента Геннадия Семенова и аплодируют ему. Но это не совсем так. Хотя Семенов у нас и на доске Почета, стремился он, как всегда, не в центр круга, а в центр событий. Овации же обычно достаются не тассовским летописцам, которые скромно вершат свое многотрудное дело, не подозревая порой, что многие их снимки и строки обретут долгое звучание документов эпохи.

Такие творческие документы, посвященные шагам коммунистической нови по земле белорусской, вскоре переселятся из минского дома с вывеской "ТАСС-БелТА" на выставку в Москву. Вы видите, как придирчиво отбирают у нас в ГРФИ лучшие кадры для экспозиции в столице.

На заключительном снимке, тоже связанном со столицей, - комсомолка Галина Ярошинская. Именно ей поручена передача наших материалов в Москву. Галя - телеграфистка первого класса, непременная победительница ежеквартальных профессиональных конкурсов. Эти регулярные смотры в Управлении связи БелТА стали школой рабочего мастерства, волевой и моральной закалки людей. (Галина Ярошинская до сих пор продолжает трудовую деятельность в БЕЛТА в качестве оператора электронного набора и верстки.)

Остальное - "за кадром". Трудно показать в нескольких снимках весь ежедневно выходящий в поиск белорусский отряд ТАСС, рассказать, как вершит он свое партийное дело. Но вы, коллеги, сами все знаете. И тоже стремитесь к тому, чтобы работу вашу освещали золотым, серебряным или бронзовым светом победные "молнии". От души желаем вам успеха. Но не будем кривить душой: себе мы его тоже желаем!-0-