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К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Школа 1922 года: учебники из Германии и каникулы три дня

Общество 31.08.2018 | 09:11
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Тема образования всегда в поле зрения репортеров БЕЛТА. Сегодня мы часто рассказываем о работе вузов, открытии новых школ и детских садов. Но по заметкам агентства можно также совершить экскурс в прошлое и узнать, например, как работали школы в начале 1920-х и о чем рассказывал первый ректор БГУ спустя год после открытия вуза.

14 ноября 1922 года: Школьное дело в Минске

В детских домах Горнаробраза содержатся 1300 детей. Более стар. дети обучаются грамоте и ремеслу в профтехнических школах. Детские сады разделены на белорусские, еврейские и польские. В настоящее время заканчивается оборудование русского детского дома. Всего детей в детских садах около 700, из них детей членов профсоюзов - 400, бедноты - 100 и детей мещанства - 200. Посещаемость детских садов достигает 75 процентов.

Детские дома и сады, благодаря улучшенной постановке дела в них, завоевали симпатии широких масс.

Наиболее оборудованные школы города выделены для детей членов профсоюзов.

Занятия в школах идут нормально и беспрерывно. Посещаемость школ составляет в среднем 75 процентов.

По языку преподавания школы делятся на русские (5275 учащихся), белорусские (1841 уч.), польские (651 уч.) и еврейские (3299 уч.).

Группа учащихся единой трудовой советской школы на заводе. 1930 год
Группа учащихся единой трудовой советской школы на заводе. 1930 год

29 ноября 1922 года: Ликвидация неграмотности. (Мозырский уезд)

Постепенно развивается работа по ликвидации безграмотности. В городе значительно расширена вечерняя школа для взрослых. Во многих пунктах уезда работают школы по ликвидации безграмотности.

Белорусские учебники из Германии.

Из Германии получено для Белоруссии 25000 белорусских учебников и 15000 азбук, которые рассылаются по уездам.

Школьные каникулы.

Зимние школьные каникулы установлены для городских школ в 7 дней, а для сельских в 3 дня.

Владимир Иванович Пичета, первый ректор Белорусского государственного университета
Владимир Иванович Пичета, первый ректор Белорусского государственного университета

19 декабря 1922 года 4-й Всебелорусский съезд Советов

Белорусский Государственный университет.

Доклад профессора В.И.Пичетты.

Ректор Белорусского государственного университета В.И.Пичетта в своем докладе отметил, что в прошлом году, на 3-м съезде Советов, он не без волнения сделал доклад об университете, который только-только организовался, и в его докладе тогда было больше предположений и рассуждений нежели фактов… После года работы университета уже определилось его значение в жизни и культуре Белоруссии.

В связи с недостатком в белорусских школах хороших преподавателей, при университете открыто педагогическое отделение, которое через 2 года выпустит кадр. работников, силы которых будут положены на служение народу.

…Университет живет на голодной норме, о какой либо роскоши в постановке дела не может быть и речи.

Следует отметить, что деревенская молодежь хлынула и заполнила наш университет, держа с нами культурную связь. Наш университет является не только местным, но и краевым, имея в своих стенах студентов из соседних губерний - Гомельской и Витебской - особенно из первой (около 100 студентов). Это обстоятельство является очень ценным для культуры нашего края и в будущем может дать нам и некоторые материальные выгоды.

В университете насчитывается 2758 студентов, это - громадная масса, которая требует больших средств.

Университет требует хорошо оборудованных лабораторий, которые нам трудно организовать. ЦИК Белоруссии во главе с его председателем тов. А.Г.Червяковым всегда шел нам навстречу, из центра же мы получили только небольшие крохи. Положение нашего студенчества, пролетарского студенчества Белоруссии очень критическое, и облегчение этого положения должно быть нашей общей задачей. Горисполком всячески идет нам навстречу, оказав нам помощь в оборудовании клиники и взяв на свой счет коммунальные услуги. Такое же благожелательное отношение мы встречаем со стороны всех государственных организаций.

Я глубоко уверен, что профессора и студенты в полной мере оправдают то доверие, которое было им оказано.

Мы не замыкались в стены университета, а связывались с широкими кругами населения, устраивая лекции и публичные заседания. Мы также проделали опыт выездов в уезды, распространяя далеко культурное влияние университета и тем отличаясь от старых академических университетов. Вначале раздавались скептические голоса о том, смогут ли преуспевать в науке наши студенты, не имеющие достаточной подготовки, но оказалось, что они не хуже, а лучше занимаются, чем другие студенты, прекрасно усваивая курс. И это - в то время, когда они не имеют собственных учебников и группами сидят за книгами. Наша университетская библиотека превратилась в государственную, разрастаясь и превращаясь в культурный центр.

…И если съезд Советов отнесется к нам со вниманием, то мы с новой силой и энергией примемся за работу, преодолевая все препятствия, неся светоч науки белорусскому народу и работая над его культурным возрождением.

***Цитация по газете "Звезда".

***Орфография оригинала сохранена.-0-

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