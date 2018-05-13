К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Символы нашего суверенитета

Ежегодно во второе воскресенье мая в Беларуси отмечается День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. Праздник был установлен в ознаменование принятия республиканским референдумом 14 мая 1995 года государственной символики.

Тексты указов Президента от 7 июня 1995 года об утверждении Государственного флага и Государственного герба Республики Беларусь были переданы по информационным каналам БЕЛТА для республиканских СМИ:

Из Положения о Государственном гербе Республики Беларусь

Государственный герб Республики Беларусь является символом государственного суверенитета Республики Беларусь, представляет собой зеленый контур Республики Беларусь в золотых лучах солнца над земным шаром. Сверху контура находится пятиконечная красная звезда. Герб обрамляет венок из золотых колосьев, переплетенных справа цветками клевера, слева - льна. Колосья обвиты красно-зеленой лентой, на которой снизу сделана надпись золотом: "Рэспубліка Беларусь".

Из Положения о Государственном флаге Республики Беларусь

Государственный флаг Республики Беларусь является символом государственного суверенитета Республики Беларусь, представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтально расположенных цветных полос: верхней - красного цвета шириной в 2/3 и нижней - зеленого цвета в 1/3 ширины флага. Около древка вертикально расположен белорусский национальный орнамент красного цвета на белом поле, составляющий 1/9 длины флага. Отношение ширины флага к его длине - 1:2. Флаг крепится на древке (флагштоке), которое окрашивается в золотистый (охра) цвет.

2 июля 2013 года в Минске торжественно открыли площадь Государственного флага.

Во время церемонии открытия площади Государственного флага. Минск, 2 июля 2013 года

Площадь расположена на проспекте Победителей. Она представляет собой круг радиусом 50 м и сообщается с главным фасадом выставочного павильона НВЦ "Белэкспо" лестницей шириной 24 м. Вдоль пешеходной дорожки размещены семь гранитных стел с гербами областей и Минска. Симметрично с двух сторон от лестницы размещаются стелы с текстом Государственного гимна и географической картой Беларуси. Общая высота конструкции флагштока - 70 м. Полотнище флага имеет размер 14х7 м. Рядом с площадью находится Дворец Независимости, открытие которого было приурочено к двум мероприятиям на высшем уровне, прошедшим в октябре 2013 года: саммиту Высшего Евразийского экономического совета и заседанию Совета глав государств СНГ.

"В самом сердце Минска мы задумали и возводим целый комплекс, включающий в себя площадь Государственного флага, Дворец Независимости и зал торжеств. Этот комплекс станет красноречивым символом нашего суверенитета, нашей независимости. Покажет всему миру, что Беларусь состоялась как государство, которое уверенно смотрит в будущее", - заявил Александр Лукашенко на открытии площади. (Информационная лента БЕЛТА 2 июля 2013 года)

Сегодня на площади Государственного флага проходят торжественные церемонии принятия присяги, открытия и закрытия студенческого трудового семестра, посвящения в кадеты, выпуск офицеров Академии МВД, другие республиканские и городские мероприятия и акции. 8 мая 2014 года здесь прошла церемония приветствия флагов стран - участниц 78-го чемпионата мира по хоккею, который принимала и достойно провела Беларусь.

Торжественное закрытие трудового семестра 2013 года впервые состоялось на площади Государственного флага. Минск, 29 октября

Церемония приветствия флагов стран - участниц 78-го чемпионата мира по хоккею 2014 года на площади Государственного флага Беларуси. Минск, 8 мая

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