Качество первоначальных следственных действий станет приоритетом в работе СК на 2018 год

6 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Качество первоначальных следственных действий будет в приоритете работы Следственного комитета в 2018 году, сообщил журналистам в Бресте председатель СК Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно в работе СК мы объявляем основное направление деятельности. В прошлом году это были дополнительные меры по защите прав и законных интересов потерпевших по уголовным делам. Буквально послезавтра на коллегии Следственного комитета 2018-й будет объявлен годом принятия дополнительных мер, направленных на качество первоначальных следственных действий и осмотра места происшествия по уголовным делам. Не секрет, что именно от того, как сработают следователи на месте происшествия, насколько качественно и оперативно будут проведены первоначальные следственные действия, зависит дальнейшее успешное расследование уголовного дела", - отметил Иван Носкевич.

Сегодня состоялась итоговая коллегия управления Следственного комитета по Брестской области. В ее работе приняли участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, помощник Президента - главный инспектор по Брестской области Василий Герасимов, руководители взаимодействующих правоохранительных структур.

Председатель Следственного комитета высоко оценил деятельность УСК по Брестской области. По итогам работы за 2017 год подразделение заняло первое место в системе комитета. Кроме того, лучшими в своих категориях признаны Пружанский, Кобринский и Барановичский РОСК.

Как сообщил начальник УСК Александр Рахманов, совместно с оперативными подразделениями под надзором прокуратуры раскрыты все факты убийств и покушений на убийства, причинение тяжких телесных повреждений и изнасилований, совершенных на территории области в 2017 году. Следователи Брестской области реже иных избирали меру пресечения в виде заключения под стражу, при этом раскрываемость преступлений оставалась выше среднереспубликанской. Практически на 40% (с 1980 до 1216) без утраты доказательной базы сокращено назначение генотипоскопических экспертиз. Возмещаемость ущерба составила 44,6%, или Br3,9 млн. Наложен арест на имущество подозреваемых оценочной стоимостью Br11,4 млн.-0-