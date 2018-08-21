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Какой будет Национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года: эксперты дали рекомендации

Общество 21.08.2018 | 18:42
Фото из архива
Фото из архива

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты подготовили рекомендации по новой Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2035 года. Это обсуждалось на заседании общественного совета по формированию и мониторингу стратегии устойчивого развития при Научно-исследовательском экономическом институте Министерства экономики, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалисты подготовили проект аналитического отчета о реализации в 2016-2017 годах национальной стратегии до 2030 года. Отчет посвящен выполнению ее целей и задач, а также оценке того, насколько они соответствуют глобальным ЦУР. Он содержит в том числе рекомендации по структуре новой стратегии до 2035 года, концептуальным подходам, положениям и показателям, которые целесообразно включить в нее.

Модель устойчивого развития Беларуси

Фото Pixabay
Фото Pixabay

"В НСУР-2035 должны найти отражение конкретные особенности белорусской модели устойчивого развития: ее целевая направленность, структура, механизмы, элементы", - считает директор НИЭИ Минэкономики Виктор Пинигин. Он подчеркнул, что при формировании целей белорусской модели нужно совмещать глобальные и национальные интересы.

В стратегию до 2030 года включено пять стратегических приоритетов, из которых три касаются экономических целей, один - сферы человеческого развития и еще один - экологии. В НСУР-2035 эксперты рекомендуют обеспечить сбалансированную по компонентам (человек, экономика, экология) постановку целей и приоритетов устойчивого развития страны. Также рекомендуется обеспечить соответствие белорусской модели принципам сильной устойчивости, предполагающей зеленый вектор развития страны, максимальное применение замкнутого использования ресурсов (циркулярная экономика), развитие "умных зеленых городов". Кроме того, в числе рекомендаций - создание стройной системы общественной и государственной ветвей управления устойчивым развитием.

Социальные вопросы

Фото из архива
Фото из архива

Большое внимание эксперты уделили развитию человеческого потенциала и росту качества жизни. "В новой стратегии до 2035 года в качестве одного из приоритетов следует определить повышение рождаемости. Необходимо разработать комплекс дополнительных мер по созданию благоприятных условий для рождения вторых и третьих детей, а также для сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей. В качестве одного из индикаторов эффективности мер по поддержке семей с детьми мы предлагаем включить такой показатель, как удельный вес детей, обеспеченных государственными пособиями. Еще одно предложение - разработать комплекс мер по охране материнства", - отметила первый заместитель директора НИЭИ Минэкономики по научной работе Людмила Боровик. Эксперты также предлагают включить в НСУР коэффициент старения населения и разработать меры по снижению демографического дисбаланса.

Людмила Боровик считает целесообразным внести в стратегию такой показатель, как количество граждан, трудоустроенных на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий. "Предлагаем включить в НСУР-2035 такие показатели, как уровень занятости населения в процентах к трудовым ресурсам, уровень общей и молодежной безработицы, уровень занятости женщин в экономике в процентах к их численности в трудоспособном возрасте, доля работающих в высокотехнологичном секторе и так далее", - добавила она. Эксперты рекомендуют уделить больше внимания в стратегии мерам по социальной защите уязвимых категорий населения.

Для характеристики развития национального образования предлагается ввести новые показатели: "уровень охвата детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным образованием" и "доля населения с высшим образованием". Особое внимание в НСУР-2035 рекомендуется уделить созданию безбарьерной образовательной среды для всех.

По мнению экспертов, нужно разработать более детальные индикаторы оценки эффективности реализации задач в сфере здравоохранения, касающиеся доступности квалифицированной медпомощи, противоэпидемических мероприятий, контроля неинфекционных заболеваний, профилактики и лечения зависимостей.

Научно-технический и экономический потенциал

Фото Pixabay
Фото Pixabay

В стратегию до 2035 года предлагается внести такие показатели, как доля высокотехнологичных производств в добавленной стоимости обрабатывающей промышленности, доля экспорта высоко- и среднетехнологичных производств высокого уровня в общем объеме экспорта. Специалисты обратили внимание на то, что дальнейшее развитие высокотехнологичного сектора промышленности и повышение его наукоемкости требует создания и внедрения новых био- и нанотехнологий, микроэлектроники, генной инженерии, лазерно-оптических технологий и технологий тонкой химии, поддержания высокого уровня традиционных промышленных видов деятельности, освоения и внедрения информационных технологий нового поколения.

По мнению экспертов, ключевыми направлениями и механизмами развития научно-инновационной сферы в НСУР-2035 должны стать наращивание ее потенциала, увеличение числа работников, стимулирование развития инновационной инфраструктуры (технопарков, центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов, наукоградов), создание полноценной институциональной среды для поддержки коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, развитие государственно-частного партнерства, информационного обеспечения. В стратегию предлагается включить индикатор "Количество исследователей на миллион жителей".

Природные ресурсы и охрана окружающей среды

Фото Pixabay
Фото Pixabay

В НСУР-2035 рекомендуется внести такие направления повышения экологической безопасности, как реализация концепции "умных городов", развитие строительства энергоэффективных жилых домов, устойчивое потребление и производство, основанное на системном подходе к развитию экологической стандартизации и маркировки, организации зеленых госзакупок, проведению экологического аудита. Также эксперты считают, что в стратегии следует уделить особое внимание экономической мотивации соблюдения экологической безопасности хозяйственной деятельности.

В подразделе НСУР-2035 по обращению с отходами рекомендуется учесть такие концептуальные вопросы, как предотвращение их образования, обращение с химическими веществами, приоритетность решения проблемы с пластиковыми отходами.

Стратегия устойчивого пространственного развития

Эксперты предлагают отразить в НСУР-2035 разработку современной модели белорусского села, основанной на принципах устойчивого развития. Они также считают целесообразным внести в стратегию разработку и воплощение в жизнь политики, направленной на повышение позитивного имиджа сельской жизни и престижности проживания на селе.

По мнению специалистов, НСУР-2035 должна сориентировать региональные и местные органы власти на активное внедрение в работу по устойчивому развитию территорий современных подходов, основанных на междисциплинарных исследованиях и межсекторном партнерстве. Одним из направлений реализации такого подхода может быть развитие на основе местных брендов.

Малое и среднее предпринимательство

Фото Pixabay
Фото Pixabay

Для развития МСП предлагается включить в стратегию такие направления, как преференциальная поддержка предпринимательства в научной, инновационной и IT-сфере, стимулирование создания высокопроизводительных рабочих мест, специализированная поддержка отдельных секторов, создание экологически безопасных и энергосберегающих производств, обеспечение минимизации затрат на открытие бизнеса, создание электронной инфраструктуры.

Аналитический отчет о реализации в 2016-2017 годах Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси на период до 2030 года планируется доработать и опубликовать к концу сентября.-0-

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Министерство экономики, проект
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