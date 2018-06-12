12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный календарь профилактических прививок обновлен в Беларуси. Соответствующее постановление Министерства здравоохранения №42 от 17 мая 2018 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В национальный календарь прививок входят 11 вакцинаций против вирусного гепатита B, туберкулеза, пневмококковой инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции, кори, эпидемического паротита, краснухи, полиомиелита, гриппа.

Документом также утвержден перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям из 18 пунктов.

Профилактические прививки, включенные в национальный календарь, проводятся в определенные периоды жизни независимо от эпидемиологической ситуации для создания специфической невосприимчивости организма к соответствующим инфекционным заболеваниям.

Под эпидемическими показаниями подразумевается: нахождение в контакте с пациентом, страдающим инфекционным заболеванием (подозрением на него); наличие риска инфицирования возбудителями при осуществлении профессиональной деятельности; наличие в условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в Беларуси или на территории ее отдельных административно-территориальных единиц, а также на территории других государств риска инфицирования; наличие при возможном заносе инфекционных заболеваний на территорию Беларуси риска инфицирования возбудителями инфекционных заболеваний; наличие заболеваний (состояний), при которых инфицирование возбудителями может привести к осложненному их течению или летальному исходу.

Профилактические прививки проводятся в государственных организациях здравоохранения, а также в негосударственных организациях здравоохранения, имеющих специальное разрешение (лицензию) на медицинскую деятельность, выданное в установленном законодательством порядке.

Информация о проведении профилактической прививки вносится в медицинские документы пациента медицинским работником, непосредственно ее выполнившим. При отказе пациента от проведения профилактической прививки лечащий врач должен разъяснить возможные последствия. Решение оформляется записью в медицинских документах пациента и подписывается пациентом и лечащим врачом.

Профилактические прививки осуществляются с учетом показаний и противопоказаний к их проведению, в строгом соответствии с инструкцией по медицинскому применению, прилагаемой к иммунобиологическому лекарственному средству. Перед проведением профилактической прививки врач-специалист проводит медицинский осмотр и фиксирует его результаты в медицинских документах. В течение 30 минут после введения иммунобиологического лекарственного средства необходимо наблюдение за пациентом.

Документ вступает в силу после опубликования. Предыдущие постановления от 18 июля 2012 года №106 и от 12 февраля 2016 года №25 признаны утратившими силу.-0-