Календарное лето в Беларуси начнется с похолодания

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последние весенние дни в Беларуси будут теплыми, но календарное лето начнется с похолодания, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

"Последние майские дни будут по-летнему теплыми, но в отдельных районах не обойдется без грозовых дождей", - отметили в Белгидромете.

Во вторник, 29 мая, ожидается жаркая, преимущественно без осадков погода. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, лишь в отдельных районах она понизится до плюс 7-9 градусов, днем ожидается 23-28 градусов выше нуля.

В среду, 30 мая, сохранится жаркая погода. Ночью будет преимущественно без осадков, местами - слабый туман, а днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов выше нуля, в дневные часы воздух прогреется до 24-30 градусов.

В четверг, 31 мая, атмосферный фронт обусловит в отдельных районах страны кратковременные грозовые дожди, начнет поступать более холодный воздух с севера Европы. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов выше нуля, по северо-востоку ожидается 8-11 градусов тепла, днем будет от плюс 17 градусов по северо-востоку до 28 градусов по юго-западу страны.

"Календарное лето начнется похолоданием, но благодаря скандинавскому антициклону дни будут солнечными, а вот ночи холодными, в предстоящие выходные дни есть вероятность ночных заморозков", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 1 июня, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по крайнему юго-востоку страны возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от плюс 3 градусов по северу до плюс 11 градусов по югу Беларуси, по северу страны в отдельных районах на почве ожидаются слабые заморозки до нуля - минус 2 градусов, днем прогнозируется 14-20 градусов тепла, лишь по юго-западу воздух прогреется до 22 градусов.-0-

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