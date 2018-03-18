18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры фотофиксации в Беларуси планируют перевести в непрерывный режим работы. Это позволит осуществлять контроль за уплатой страховых взносов и своевременным прохождением гостехосмотра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на программу "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".

Как пояснили в эфире, белорусские парламентарии разработали проект указа, одна из задач которого - выявлять с помощью спидкамов автомобили без техосмотра. Сейчас фотофиксаторы работают в так называемом событийном режиме: срабатывают на превышение скоростного режима. Но, по словам специалистов, после необходимых настроек камеры станут работать в непрерывном режиме и смогут снимать все, в том числе и автомобили, не прошедшие гостехосмотр.

В настоящее время проводится работа по предоставлению УП "Белтехосмотр" необходимой базы данных предприятию СЗАО "Безопасные дороги Беларуси". Планируется, что именно эта организация будет контролировать данный процесс. Поэтому уведомления со штрафом за отсутствие техосмотра нарушители будут получать, как и за превышение скорости, по почте. А штраф за так называемое "письмо счастья", которое будет приходить исключительно хозяину автомобиля, станет фиксированным и составит две базовые величины. Сегодня это Br49. Причём протокол об административном правонарушении составляться не будет.

Помимо этого, проект указа предусматривает разделение уплаты госпошлины на несколько частей. Скорее всего, так называемый "транспортный налог" будет отвязан от техосмотра. По словам председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Андрея Рыбака, который принимал непосредственное участие в разработке документа, после модернизации система фотофиксации пригодится и в других сферах.

"Незначительно модернизировав эту систему, переведя ее из событийного режима, в частности, когда она работает на факт нарушения скоростного режима, в непрерывный режим мы дальше сможем ее использовать для многих целей. В том числе - контроль за уплатой взносов по добровольному страхованию, дорожной обстановкой. Это незначительное усовершенствование не требует больших денежных средств, а те дивиденды, которые мы можем получить в безопасности и вопросе контроля, могут быть очень значительными", - сказал он.

В программе обратили внимание, что пока это проект указа. "Никто с завтрашнего дня на камеру не станет ловить нарушителей за не пройденный техосмотр. Когда будет принят указ, и останется ли он в том виде, в котором мы его преподнесли - пока вопрос открытый. Но так или иначе, новшества направлены на совершенствование системы. Чтобы и поддельными сертификатами люди не баловались, и техосмотр вовремя проходили. Ведь в первую очередь эта процедура - гарант нашей безопасности", - резюмировали в "Главном эфире".-0-