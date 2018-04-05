Карлюкевич: процедура идентификации пользователей защищает владельца интернет-ресурса

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процедура идентификации пользователей защищает в первую очередь владельца интернет-ресурса. На это обратил внимание министр информации Беларуси Александр Карлюкевич в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" , сообщает БЕЛТА.

Министр высказал недоумение по поводу бурной реакции на положение законопроекта, предлагающее ввести обязательную предварительную идентификацию пользователей, размещающих информацию на интернет-ресурсах. "Неужели неясно, что процедура идентификации защищает в первую очередь владельца интернет-ресурса, который рискует быть привлеченным к ответственности за размещение на его странице клеветы или другой противозаконной информации?" - сказал он.

Относительно опасений, что идентификация может привести к массовому разглашению личных данных пользователей, руководитель ведомства отметил, что в законопроекте четко указано: механизм реализации этой нормы еще не разработан, его будет определять Совет Министров. Он посоветовал не верить предположениям, что в профиле пользователя окажутся его паспортные данные с указанием адреса и группы крови. "Скорее всего, там останется привычный сетевой псевдоним. Однако владельцу ресурса будет известен данный комментатор, и не составит никакого труда его распознать, если он начнет размещать сомнительные материалы или оскорблять других людей", - пояснил Александр Карлюкевич.

Он также заметил, что в первую очередь владельцы сетевых изданий требовали приравнять их сотрудников к журналистам традиционных СМИ. "Они громче прочих говорили о необходимости защиты и развития белорусского медиарынка, о нужде в собственных, а не заимствованных телепрограммах. В проекте учтены и эти пожелания. Предполагаются меры по ограничению иностранного участия в формировании национального информационного пространства и требования об объеме белорусского телевизионного контента", - сказал министр.-0-