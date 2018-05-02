Карпенко: студотрядовское движение - площадка для оттачивания навыков будущей профессии

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студотрядовское движение является мощнейшей социальной площадкой, где молодежь оттачивает навыки и умения будущей профессии. Такое мнение сегодня высказал журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко перед открытием третьего трудового семестра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Студотрядовское движение - не просто какое-то развлечение, где молоые люди, как принято сейчас говорить, могут потусоваться. Это мощнейшая социальная площадка, где молодежь оттачивает свои профессиональные умения и навыки будущей профессии, а также общественные и социальные роли, которые выполняет молодой специалист, пришедший на производство, в сферу услуг, в образование, в медицину и т.д.", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, молодежное движение, которое в текущем году отмечает 55 лет, набирает силу и приобретает новые современные черты. "Этому способствует деятельность Белорусского республиканского союза молодежи и тех министерств и ведомств, которые являются активными партнерами движения. Кроме этого, огромный вклад вносит белорусское государство, оно создает условия для деятельности студенческих отрядов, начиная от законодательно-нормативно-провавой базы и заканчивая всемерной поддержкой конкретных руководителей, которые принимают студенческие отряды у себя на производстве", - отметил министр.

"Тот труд молодых людей полезен не только в экономическом плане, но и в воспитательном, потому что это будущие специалисты, руководители, люди, которые должны ощутить, что такое производство, реальный сектор экономики и увидеть себя в профессии", - добавил Игорь Карпенко.

Третий трудовой семестр стартовал сегодня на площади Государственного флага в Минске. В нынешнем году он пройдет под эгидой 55-летия движения белорусских студотрядов. В торжественной церемонии приняли участие более тысячи бойцов студенческих отрядов из всех регионов Беларуси.

Важная часть праздника - республиканская молодежная трудовая акция "Молодость. Традиции. Будущее", участие в которой принимают более трехсот бойцов СО. Стартует акция на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Здесь молодежь заложит сад "Цветы Великой Победы" из 55 саженцев яблонь сорта "Слава победителю!". Кроме того, планируется благоустроить пешеходные дорожки по периметру комплекса, очистить зеленые зоны от прошлогодней листвы, побелить надолбы - противотанковые заграждения, провести другие работы. У памятника маршалу СССР Георгию Жукову юноши и девушки вместе с ветеранами студотрядовского движения высадят конусовидные туи.

Студотрядовское движение, направленное на трудоустройство студентов и учащихся в составе студенческих отрядов и индивидуально в свободное от учебы время, является ведущим направлением деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Первые отряды отправятся на места дислокации в конце мая. Белорусские студенты будут трудиться как в Беларуси, так и за ее пределами - в России, Польше. Республиканский штаб студенческих отрядов прорабатывает вопрос о возможной работе в Казахстане и Молдове. Массово студенты и учащиеся приступят к работе в составе студенческих отрядов после окончания летней сессии.

С 2003 года возрожденное БРСМ студотрядовское движение объединило более 960 тыс. молодых людей.-0-