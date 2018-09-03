"Карту гостя Европейских игр" подготовят к декабрю

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Карту гостя Европейских игр" представят в Минске к декабрю, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор предприятия "Мингорсправка" Борис Васильев, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалисты уже готовят предложения по включению в проект интересных для спортсменов и болельщиков объектов. В предварительном списке - примерно 200 позиций, в том числе около 60 туристических аттракций (музеи, галереи, аквапарк, зоопарк и др.), 28 отелей, 23 объекта питания. Планируется, что продажи нового туристического продукта стартуют одновременно с продажей билетов на спортивные соревнования.

Также Борис Васильев проинформировал, что проводится работа по преобразованию Карты гостя, включающей музеи, гостиницы, кафе и магазины столицы, в Карту гостя республиканского формата.

Проект реализуется при поддержке министерств спорта и туризма, культуры, инфотурцентра "Минск", включен в Республиканскую программу по проведению в Беларуси 2018-2020 годов под знаком Года малой родины.

Продажи Карты гостя стартовали в столице 17 января текущего года. Сегодня ее купить можно в 9 торговых точках - павильонах в Верхнем городе и Троицком предместье, на ул. Комсомольской, железнодорожном вокзале, в Национальном аэропорту Минск, инфотурцентре "Минск", гостиницах "Беларусь" и "Президент-отель". Также можно оформить заказ через сайт www.minskpass.by. Приезжим, а также минчанам доступно на выбор пять форматов, включающих 16 типов карт.-0-