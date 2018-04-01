Католики празднуют Светлое Христово Воскресение - Пасху

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня празднуют Светлое Христово Воскресение - Пасху.

"Праздников праздник и торжество из торжеств" - так именуют праздник Воскресения Сына Божия Иисуса Христа. Воскресение Господне - несравненный по своей значимости праздник для всего христианского мира, он несет людям весть о спасении и надежду на вечную жизнь.

Праздник Воскресения Христова называется Пасхой (от древнееврейского слова "песах", что означает "обойти, пройти мимо") в знак преемственности с ветхозаветным праздником избавления иудеев от египетского рабства.

Праздничное богослужение начинается рано утром в субботу, в костелах благословляют огонь и воду. После зажжения нового огня с помощью кресала следует освящение пасхальной свечи и пение гимна "Да возрадуется", а затем - чтение двенадцати пророчеств и освящение воды. Огонь разносят по домам и зажигают пасхальные свечи. Воск пасхальной свечи считается чудодейственным, защищающим от злых сил. Сверхъестественные свойства приписывают и пасхальной святой воде, ее добавляют в пищу, окропляют ею дома, умывают лицо.

Символ пасхального праздника - крашеные яйца. По преданию, когда Мария Магдалина поднесла в подарок императору Тиберию яйцо как символ Воскресения Христа, император, усомнившись, сказал, что как яйцо из белого не становится красным, так и мертвые не воскресают. Яйцо в тот же миг стало красным. Хотя яйца красят в разные цвета, традиционным является красный - цвет жизни и победы.

Вечером в Страстную субботу во всех храмах служат всенощную. Утром, возвращаясь домой, все разговляются. Крутые яйца, яичница, омлеты - важнейшая ритуальная пасхальная еда. Готовят и мясные блюда (свинину, ягнятину), а также сдобный пирог.

Утром в Пасхальное воскресенье после богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями. Крашеными яйцами обмениваются родные и знакомые, крестные дарят их детям-крестникам, девушки - возлюбленным, в обмен на пальмовые ветки.

В течение всей Пасхальной недели посещаются богослужения в костелах, продолжаются уличные представления на религиозные темы.-0-