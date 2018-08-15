Католики празднуют Успение Пресвятой Богородицы

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня празднуют Успение Пресвятой Богородицы.

Ранние христианские памятники содержат различные и зачастую противоречивые сведения о том, где и как долго жила Дева Мария после окончания земной жизни Христа. Неточны сведения и о кончине и погребении Богородицы. В большинстве текстов упоминается следующий сюжет: после вознесения Иисуса Христа на небо Дева Мария жила в Иерусалиме под опекой и заботой Иоанна Богослова, творила молитвы в ожидании встречи с сыном. За три дня до кончины Девы Марии к ней явился архангел Гавриил и возвестил о скором переходе к блаженному успению.

После этого пресвятая Богородица призвала всех апостолов, чтобы с ними проститься. Она завещала, чтобы тело ее похоронили в Гефсимании вблизи Иерусалима, между гробами ее родителей и Иосифа Обручника. На третий день к месту погребения Марии пришел апостол Фома, который не был при кончине Пресвятой Девы. После вскрытия гробницы обнаружилось, что останки Богородицы отсутствуют. Вместо них в гробнице были розы.

Воспоминанию о кончине Божьей Матери Марии и ее телесном вознесении на небеса посвящено празднование Успения Пресвятой Богородицы.

И хотя в ее успение люди верили на протяжении веков, лишь только в 1950 году папа Пий XII особым декретом официально принял догмат о телесном вознесении Богоматери на небо. В этом догмате отразилась вера, которой издревле придерживалась церковь.

В день Успения Пресвятой Богородицы существует традиция в знак благодарения приносить первые плоды нового урожая в дар костелам и часовням, посвященным Мадонне. Как и другие праздники почитания Богородицы, в этот день для верующих обязательно посещение мессы и совершение молитв.-0-