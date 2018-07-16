КГК предлагает оценить эффективность работы контролирующих органов

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля приглашает принять участие в опросе "Оценка работы надзорных органов Беларусь в I полугодии 2018 года", сообщили БЕЛТА в КГК.

Посетителям сайта ведомства предлагают ответить на 12 вопросов об эффективности работы контролирующих органов, а также о том, изменилась ли проверочная нагрузка на организацию, приходилось ли сталкиваться с необоснованными решениями проверяющих.

Опрос проводится с 16 июля по 15 октября текущего года.-0-