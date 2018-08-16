Китай выиграл тендер на запуск спутника БГУ

16 августа, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. Китай выиграл тендер на запуск студенческого спутника БГУ. Об этом сегодня журналистам сообщил министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спутник будет использован в учебных целях, его данные будут поступать в лаборатории для реализации различных научных проектов на уровне преподавателей и студентов", - рассказал министр.

Студенческая наука в Беларуси поддерживается во всех учебных заведениях. Семь вузов внедряют модель "Университет 3.0", которая подразумевает коммерциализацию научных исследований для создания новых производств и рабочих мест, выпуска товаров с высоким уровнем добавленной стоимости. Игорь Карпенко отметил, что Беларуси будет интересен опыт Китая в этом направлении. Изучить его планируется во время визита в КНР делегации Министерства образования. В конце августа в Пекине пройдет очередное заседание белорусско-китайской группы по образованию.

Среди других тем, которые, как ожидается, обсудят специалисты - возможность проведения в Беларуси и Китае Года образования. Кроме того, предстоит провести ревизию нормативной правовой базы. Сейчас только между вузами заключено около 350 договоров. Белорусская сторона заинтересована, чтобы университеты шире развивали техническое взаимодействие, научное сотрудничество.

Как сообщалось, Игорь Карпенко сегодня вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси Цуй Цимином посетили НДЦ "Зубренок". Они встретились с китайскими детьми, которые сейчас отдыхают и оздоравливаются в центре, пообщались в неформальной обстановке, ответили на их вопросы.

В этом году в белорусском "Зубренке" отдохнут и пройдут оздоровление 150 китайских детей. По назначениям врача им предлагают медицинские оздоровительные процедуры (кислородный коктейль, хвойно-жемчужные ванны, ароматерапия, аэроионотерапия, аппаратный массаж, бесконтактный массаж). Кроме того, гости участвуют в проекте "Равный обучает равного", где знакомят со своей культурой юных белорусов.

Предусмотрены экскурсии по достопримечательностям Беларуси - поездки в Мирский и Несвижский замки, Минск, по Нарочанскому краю, в учебно-экскурсионный центр старинной бытовой культуры белорусов XIX века "Хутор Неслуч".

Впервые дети из Китая приезжали в "Зубренок" по приглашению Президента Беларуси в августе 2015 года. С того же года в центре летом работает профильный отряд по изучению китайского языка. В нынешнем году в Минскую область на оздоровление приезжали также дети из Японии и Сирии.-0-