Китайские чайные компании уезда Уфэн готовы напрямую в Беларусь поставлять свою продукцию

20 мая, Уфэн/Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Китайские чайные компании уезда Уфэн провинции Хубэй готовы напрямую в Беларусь и, в частности, в Брест поставлять свою продукцию. О возможности налаживания сотрудничества в данном направлении шла речь во время посещения белорусской делегацией этого известного чайным производством региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская делегация, которую возглавлял заместитель председателя Брестского облисполкома Андрей Клец, ознакомилась с производством чая в Уфэне, который еще со времен Великого Шелкового пути славится чайными традициями. А теперь с учетом Нового Шелкового пути, как предполагается, поставки чая в европейском направлении расширятся. Тем более что из административного центра провинции Хубэй - из города Ухань через Брест в Европу налажено железнодорожное контейнерное сообщение.

Выращиваемый в уезде Уфэн на высокогорье на площади 10 тыс. га чай известен своим высоким качеством. Здесь культивируют 15 основных видов чая, и практически каждая местная семья занята на его производстве - выращивании, переработке и реализации.

Живописные горные склоны с чайными плантациями на высоте 600 метров над уровнем моря - это также привлекательное место для туристов со всего мира.

Посещение белорусской делегацией уезда Уфэн состоялось в рамках Международного семинара" Один пояс, один путь. Знакомство с Хубэем", основной целью которого является расширение белорусско-китайского экономического и инвестиционного сотрудничества. - 0-