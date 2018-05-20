Китайские чайные компании уезда Уфэн готовы напрямую в Беларусь поставлять свою продукцию

20 мая, Уфэн/Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Китайские чайные компании уезда Уфэн провинции Хубэй готовы напрямую в Беларусь и, в частности, в Брест поставлять свою продукцию. О возможности налаживания сотрудничества в данном направлении шла речь во время посещения белорусской делегацией этого известного чайным производством региона, передает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская делегация, которую возглавлял заместитель председателя Брестского облисполкома Андрей Клец, ознакомилась с производством чая в Уфэне, который еще со времен Великого Шелкового пути славится чайными традициями. А теперь с учетом Нового Шелкового пути, как предполагается, поставки чая в европейском направлении расширятся. Тем более что из административного центра провинции Хубэй - из города Ухань через Брест в Европу налажено железнодорожное контейнерное сообщение.
Выращиваемый в уезде Уфэн на высокогорье на площади 10 тыс. га чай известен своим высоким качеством. Здесь культивируют 15 основных видов чая, и практически каждая местная семья занята на его производстве - выращивании, переработке и реализации.
Живописные горные склоны с чайными плантациями на высоте 600 метров над уровнем моря - это также привлекательное место для туристов со всего мира.
Посещение белорусской делегацией уезда Уфэн состоялось в рамках Международного семинара" Один пояс, один путь. Знакомство с Хубэем", основной целью которого является расширение белорусско-китайского экономического и инвестиционного сотрудничества. - 0-
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