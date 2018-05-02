Китаю интересен опыт Беларуси в сфере соцобеспечения и предоставления медуслуг - участник пресс-тура

2 мая, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Китаю интересен опыт Беларуси в сфере соцобеспечения и предоставления медуслуг. Своими впечатлениями о пребывании в Беларуси поделился с белорусскими журналистами заместитель главного редактора газеты "Вестник Ганьсу" Лян Фа Фу (Liang Fafu) во время поездки в Солигорск, передает корреспондент БЕЛТА.

Лян Фа Фу приехал в Беларусь впервые в составе делегации журналистов КНР. Пресс-тур проходит с 29 апреля по 4 мая. Гость отметил, что до этого у него было поверхностное представление о Беларуси, ее культуре и системе социального обеспечения, которая его впечатлила. Особенно интересным, на его взгляд, является опыт предоставления услуг в медицине на бесплатной основе.

Очень яркое впечатление у гостя из Китая оставила природа Беларуси, ухоженность городов, отзывчивость и доброжелательность людей. Особые эмоции возникли при посещении Мирского замка, Беловежской пущи.

Китайские журналисты сегодня побывали в Солигорском районе, узнали об истории и развитии солигорской земли. После небольшой экскурсии по городу китайские журналисты посетили Республиканскую больницу спелеолечения. У гостей была возможность спуститься в шахту ОАО "Беларуськалий" и увидеть, в каких условиях проходит уникальное в своем роде лечение.

Завтра китайская делегация примет участие в открытии XXII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі".-0-