Книга соболезнований будет открыта в посольстве Ирана в Минске в связи с пожаром на нефтяном танкере

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга соболезнований будет открыта 18 января в посольстве Ирана в Беларуси в связи с гибелью экипажа на нефтяном танкере "Санчи", сообщили БЕЛТА в посольстве.

Оставить запись в книге соболезнований можно будет с 15.00 до 17.00 по адресу: г Минск, Старовиленский тракт, 41А.

Танкер "Санчи", на борту которого находилось 136 тыс.т углеводородов, направлялся в Республику Корея, когда столкнулся с другим судном в ночь на 7 января и загорелся. Это произошло примерно в 300 км к востоку от Шанхая. Танкер начал дрейфовать и затонул. На борту находились 32 члена экипажа - 30 граждан Ирана и двое бангладешцев. Все они погибли.-0-