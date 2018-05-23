Кобяков посетил площадку WorldSkills Belarus-2018

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посетил площадку III Республиканского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018, передает корреспондент БЕЛТА.

Основная площадка конкурса размещена в Футбольном манеже, еще по нескольким компетенциям в области IT участники соревнуются на территории спортивно-развлекательного комплекса Falcon Club. Премьер-министр ознакомился с ходом выполнения заданий на основной площадке, пообщался с организаторами, экспертами и партнерами конкурса.

Так, в блоке, где соревновались будущие мастера ресторанного сервиса и кондитерского искусства, Андрей Кобяков убедился в заинтересованности иностранных партнеров в белорусских кадрах: приглашенные независимые эксперты не только оценивают умения ребят, но и предлагают возможность стажировки.

Задержался премьер-министр и у площадок, где участники соревновались в проектировании электроники, мобильной робототехнике, мехатронике. Экспертами здесь выступают в том числе бывшие участники и победители как национального, так и международного конкурсов, что свидетельствует о значимости состязаний для совершенствования самого профтехобразования.

Эксперты площадок, связанных со строительством (малярные и декоративные работы, сухое строительство и штукатурка, кирпичная кладка), подтвердили, что стремление к стандартам движения WorldSkills International способствует появлению новых специальностей в учебных заведениях Беларуси и более высокому уровню подготовки в соответствии с современными требованиями рынка.

Особенно много зрителей собрали блок парикмахерского искусства, а также площадка флористики - к слову, специалистов для этого бизнеса в Беларуси не готовят, при этом рынок подобных услуг набирает обороты.

Андрей Кобяков отметил тот факт, что участники конкурса в сфере автомобильных технологий оттачивают свои навыки на автомобилях Geely. Премьер-министру показали и другие площадки, на которых используется современное оборудование отечественных и зарубежных компаний-партнеров. В целом более 100 предприятий непосредственно принимают участие в WorldSkills Belarus 2018. Для них такое сотрудничество - возможность продвигать свою продукцию на белорусский рынок через обучение на нем нового поколения работников.

Кроме того, Андрей Кобяков ознакомился с площадкой дополнительного конкурса по основам профессиональной подготовки среди школьников JuniorSkills. Здесь соревнуются ребята от 10 до 13 и от 14 до 17 лет по десяти компетенциям, преимущественно в сфере IT. Как отметил в интервью журналистам ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский, в первый день конкурса более 2 тыс. учащихся общеобразовательных школ прошли по площадкам конкурса, ознакомились с содержанием заданий - профориентационная функция конкурса выполняется.

"Чемпионаты направлены не только на выявление победителей в компетенциях. Задача более масштабная. В ходе отборочного тура участвует максимальное количество учебных заведений. Мы имеем возможность совершенствовать содержание подготовки в соответствии с мировыми стандартами. И демонстрируем инвесторам кадровое обеспечение белорусской экономики. Они видят, что в Беларуси есть профессионалы своего дела, и с большей охотой идут реализовывать свои проекты", - заключил Валерий Голубовский.

21-24 мая в Минске проходит III Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2018. Он проводится по стандартам международного движения WorldSkills International и определяет лучших по 37 профессиям в таких областях, как технологии строительства, производственные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, творческие профессии и мода. Свое мастерство демонстрируют более 300 участников - учащихся, студентов, молодых рабочих в возрасте 22-24 лет из всех регионов страны, а также гости из России и Казахстана. Итоги соревнований подведут уже сегодня. Победители представят страну на мировом чемпионате в Казани.

WorldSkills - международное некоммерческое движение. Его цель - повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах.-0-