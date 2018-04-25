Кобяков вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вручил государственные награды более чем 100 лучшим представителям трудовых коллективов. Церемония прошла сегодня во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

В списке награжденных 112 человек - аграрии, работники лесной отрасли, ученые, строители, сотрудники налоговых органов, журналисты.

Отмечая вклад работников агропромышленного комплекса в развитие экономики, Андрей Кобяков сказал, что Беларусь входит в первую группу стран с высоким уровнем обеспеченности продуктами питания. При этом сохраняются высокие экспортные позиции предприятий, белорусское продовольствие поставляется на рынки более чем 60 стран. В 2017 году экспорт белорусской сельхозпродукции вырос на 16%, валютная выручка от реализации продуктов питания составила более $5 млрд. "Задача - довести этот показатель до $7 млрд. Этого можно достичь, только расширяя номенклатуру выпускаемой продукции, повышая ее качество и осваивая новые рынки сбыта", - подчеркнул глава правительства.

Заслуженные награды получили и работники лесной отрасли. Премьер-министр отметил в числе перспективных направлений развития отрасли создание гибридно-селекционных центров. "В Год малой родины главой государства поставлена задача по наведению порядка на каждом участке земли. Не исключение и лесное хозяйство. Для малой родины можно сделать много полезных дел, среди них - посадка деревьев. Всего же в этом году необходимо высадить около 29 тыс. га леса", - добавил Андрей Кобяков.

Отмечен также труд дорожных рабочих. В Беларуси завершается работа по созданию качественных автомобильных трасс, которые связывают областные центры с Минском. Премьер-министр подчеркнул, что необходимо четко выполнить поручение главы государства и до 2020 года отремонтировать около 7 тыс. км местных автомобильных дорог.

Высоких наград удостоены представители промышленного и энергетического комплексов, работники налоговой службы. Андрей Кобяков отметил, что глава государства в Послании белорусскому народу и Национальному собранию напомнил о необходимости достижения к концу следующей пятилетки ВВП не менее $100 млрд. Этого можно достичь, повышая конкурентоспособность товаров и услуг и расширяя рынки сбыта. Касаясь работы налоговой службы, премьер-министр обратил внимание, что сегодня за счет платежей, контролируемых ею, формируется более 70% всех доходов консолидированного бюджета страны, тогда как еще несколько лет назад этот показатель составлял немногим более 60%.

Премьер-министр также отметил большой вклад ученых в становление инновационной экономики, экономики знаний. "Для повышения престижа научной деятельности выстроена система поддержки талантливой молодежи, усовершенствованы подходы к оплате труда, обеспечены условия для поиска и творчества", - подчеркнул Андрей Кобяков.

Благодарности Президента вручены представителям средств массовой информации за высокое профессиональное мастерство.-0-