Кочанова: честное и справедливое отношение к людям - задача власти на всех уровнях

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Честное и справедливое отношение к людям - задача власти на всех уровнях, подчеркнула глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова сегодня на семинаре "Региональные кадры как стратегический резерв вертикали главы государства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Люди должны видеть и четко понимать, что честное, справедливое отношение к людям - вот какая задача стоит сегодня перед вами и нами", - сказала Наталья Кочанова.

Она отметила, что белорусскую власть нельзя назвать коррумпированной. "Нет. Это те люди, которые преданы своей стране, преданы той политике, которая проводится, - подчеркнула глава Администрации Президента. - А в том, что эта политика абсолютно правильная, я убеждена. Я вижу и понимаю, насколько сегодня непросто нашей стране и внутри, и во внешних условиях выстоять и сохранить независимость и суверенитет".

В семинаре приняли участие руководители регионального уровня, включенные в специальную группу резерва Администрации Президента. Она создавалась по поручению Натальи Кочановой. "Резервы формируются на предприятиях, организациях, в областях, республиканских госорганах. Но мы пошли несколько по иному пути. Вы уже определились со своим выбором и работаете в госорганах. Это уже важно", - обратила внимание глава Администрации.

В специальную группу резерва перспективные сотрудники местных органов власти отбирались в несколько этапов. Сперва список возможных кандидатур составлялся на уровне председателей облисполкомов. Всего в него попали 225 человек. Потом среди них провели конкурс (тестирование и собеседование), по результатам которого и была сформирована группа резерва руководящих кадров в количестве 74 человек в возрасте до 40 лет.

Семинар включает также практические занятия в Академии управления при Президенте с участием руководителей республиканских и местных органов госуправления. "Это только начало. Мы эту работу будем проводить очень серьезно, - предупредила Наталья Кочанова. - Мы нацеливаем и кадровые службы облисполкомов, и председателей облисполкомов, чтобы с этими людьми работали самым серьезным образом. Прежде всего это наставничество. Поэтому у вас будут командировки, вы будете выезжать в другие регионы, работать рядом с председателями рай-, гор- и облисполкомов".-0-