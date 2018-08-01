Кочанова: идеолог должен быть абсолютно преданным стране и народу человеком

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова сегодня в общении с журналистами, отвечая на вопрос, каким она видит идеолога завтрашнего дня, выразила мнение, что идеолог должен быть абсолютно преданным стране и народу человеком, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова подчеркнула, что идеологически подкованный человек умеет оценить и то, что он имеет, и происходящие вокруг процессы. Государство она сравнила с семьей, которая переживает разные периоды, но в итоге становится крепче и сплоченнее. Беларусь - независимое суверенное государство с выстроенными внешнеэкономическими, политическими связями, и то, какой страна будет в дальнейшем, зависит от каждого ее гражданина. "В этом идеология", - убеждена Наталья Кочанова.

Сегодня в Минске Наталья Кочанова встретилась с представителями специальной группы резерва руководящих кадров от Брестской области. Состоялся живой, заинтересованный диалог о ситуации в регионе, обсуждались конкретные действия для повышения статуса государственного служащего. Глава Администрации Президента осталась довольна беседой. Наталья Кочанова отметила, что увидела желание работать и приносить пользу. Такие встречи будут проводиться в дальнейшем по другим регионам.

Специальная группа резерва руководящих кадров регионального уровня создана в целях выдвижения на вышестоящие должности. В нее в результате конкурсного отбора включено 73 представителя местных исполнительных и распорядительных органов, с которыми проводятся мероприятия по их профессиональному развитию. Так, в регионах назначены наставники из числа эффективных руководящих работников государственных органов для передачи практического управленческого опыта, профессиональных знаний и навыков резервистам. Разработаны и утверждены индивидуальные планы профессионального развития, в которых определены также сроки прохождения стажировок, в том числе международных. Кроме того, практикуется привлечение резервистов к участию в заседаниях исполкомов, семинарах различной направленности, проводимых в регионах, а также их присутствие на аппаратных совещаниях в онлайн-режиме. Планируется, что по государственному заказу на 2018/2019 учебный год они пройдут повышение квалификации в Академии управления при Президенте.

Группа создана по поручению главы Администрации Президента. Проводимая в регионах работа с ее представителями находится на особом контроле у Натальи Кочановой.-0-