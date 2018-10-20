Кочанова: важно вложить частицу труда для красоты родного края

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Администрации Президента сегодня в Минске приняли участие в республиканской акции "Чистый лес", передает корреспондент БЕЛТА.

Они высаживали деревья и кустарники вдоль столичного проспекта Победителей возле водохранилища на территории биологического заказника "Лебяжий". Это японские ивы хакуро нишики и дерен пестролистный, предоставленные "Минскзеленстроем".

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова отметила солнечную и сухую погоду, подходящую для работы на свежем воздухе. "Настроение отличное. Сегодня в стране проходит замечательная акция "Чистый лес". Решили, что в городе много площадей, где надо посадить кустарники, высадить деревья. В условиях бурного развития городов эта работа очень важна, - сказала она. - И для нас очень важно участие в этой акции, потому что мы не так много времени в своей жизни посвящаем физическому труду. У всех есть желание сделать что-то знаковое как для себя, так и для пользы граждан. Беларусь - зеленая, красивая, ухоженная страна. Наша задача заключается в том, чтобы вложить маленькую частицу своего труда в то, чтобы она была такой прекрасной".

При выборе подходящего посадочного материала для данной территории, по словам Наталья Кочановой, учитывались рекомендации ученых Национальной академии наук. "Надо было учесть, что рядом крупная магистраль, где проезжает большое количество транспорта. При интенсивной уборке реагенты попадают в землю. Исходя из этого, надо было подобрать подходящие зеленые насаждения. На мой взгляд, ива - великолепное дерево", - сказала глава Администрации.

Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков отвечал на вопросы журналистов, не отрываясь от работы. "Когда делаешь что-то своими руками, получаешь огромное удовлетворение от того, что приносишь пользу. Проезжая по проспекту, наши граждане будут смотреть на прекрасную аллею и радоваться, что наш город зеленеет", - отметил он.

Максим Рыженков

Республиканская акция "Чистый лес" проходит сегодня во всех регионах Беларуси. Ожидается, что акцию поддержат не менее 35 тыс. волонтеров. Принять в ней участие могут все желающие. Чтобы стать волонтером, достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Лесхозы берут на себя обязательство обеспечить всех участников мероприятия необходимым инвентарем, а также решить вопросы по вывозу мусора.-0-

Фото Максима Гучека