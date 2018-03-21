21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество часов на изучение иностранного языка в гимназиях сокращать не планируется, сообщил министр образования Игорь Карпенко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Сегодня в гимназиях и средних школах используются одинаковые учебные программы по всем предметам. Отличительной особенностью учебного плана гимназии от школы является большее количество часов на изучение иностранного языка в 5-9 классах - на 2 часа. И никто не планирует исключать эти дополнительные 2 часа из учебного плана гимназии", - пояснил министр образования.

По его словам, с целью создания равных условий для получения общего среднего образования во всех видах учреждений образования школам будет предоставлена возможность увеличить до 5 количество часов на изучение иностранного языка в 5-7 классах.

"Также мы расширяем возможности использования этих 5 часов для школ и гимназий: с 8-го класса они могут использоваться не только на иностранный язык, но и для изучения других учебных предметов на повышенном уровне", - добавил Игорь Карпенко.-0-

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