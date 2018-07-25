Количество интернет-магазинов в Беларуси с начала года увеличилось на 10%

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество интернет-магазинов в Беларуси с начала текущего года увеличилось на 10%, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Интернет-торговля развивается очень активно. По данным Торгового реестра, число интернет-магазинов превысило 17 тыс., их прирост к началу 2018 года составил 10%", - сказал Артур Карпович.

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