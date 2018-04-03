3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество нарушений в сфере рыболовства во время нереста стабильно снижается в течение трех лет. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Сергей Новиков в пресс-центре БЕЛТА.

"Общая статистика нарушений в сфере рыболовства во время нереста показывает тенденцию к снижению. В 2015 году госинспекторы выявили 1128 нарушений в сфере рыболовства, в 2016-м их уже было 1033, в 2017 году - 843", - сказал Сергей Новиков.

Та же тенденция просматривается и среди грубых нарушений с признаками уголовных, совершаемых во время нереста в апреле-мае. Так, в 2015 году таких нарушений выявлено 122, в 2016-м - 109. "За апрель-май 2017 года в период нереста выявлено 102 грубых нарушения с признаками уголовных в сфере рыболовства. Это составляет 47% от выявленных аналогичных нарушений в течение всего 2017 года (215). За те же два месяца нерестового запрета у браконьеров изъяли 56,5 км сетей - более четверти от изъятых за год (205 км)", - отметил начальник Госинспекции.

Немаловажную роль в спаде активности браконьеров играет и техническое оснащение сотрудников Госинспекции. "Технически мы подготовлены не хуже наших соперников. Это дает свой положительный результат. Каждый год происходит плановое обновление, начиная от автомобильной техники, плавсредств, заканчивая такими специальными устройствами, как тепловизоры и приборы ночного видения, которые имеются у нас на вооружении", - подчеркнул Сергей Новиков.

Перспективным направлением также является использование дронов в работе госинспекторов. "Что касается практики по работе с дронами, то она у нас только положительная. Это устройство позволяет существенно экономить время и материальные ресурсы, поскольку, находясь в одной точке, может обследовать большой объем труднодоступной территории. Дроны - это обязательное сложное устройство, которое в будущем станет использоваться практически в каждом регионе", - заявил он.

Кроме этого, уже два месяца в тестовом режиме работает мобильное приложение Госинспекции для сообщений о нарушениях. "Насколько наши граждане активно его используют и сообщают о нарушениях с помощью приложения, можно будет сказать по результатам нерестового периода. Пока приложение работает в тестовом режиме, у него, как и у любой сложной системы, есть свои плюсы и минусы", - заключил Сергей Новиков.-0-

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