Количество преступлений среди несовершеннолетних в январе-феврале снизилось на треть

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в январе-феврале снизилось на треть по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник организационно-аналитического управления милиции общественной безопасности МВД Игорь Гатальский.

"Количество преступлений среди несовершеннолетних по итогам 2 месяцев снизилось на треть по сравнению с таким же периодом прошлого года. Снизилось количество преступлений, связанных с использованием компьютерной техники, и наркопреступлений", - проинформировал он.

Среди преступлений наиболее распространены кражи - их 46% "Второй вид - хулиганство - 23%. Хулиганств в этом году стало немного больше - на 10%. Из двух видов хулиганств - с насилием над личностью и с повреждением имущества - преобладает первый вид. Как правило, такие преступления происходят в среде сверстников", - сказал Игорь Гатальский. Он также отметил, что преступления приблизительно в равных долях совершают дети и из неблагополучных, и из благополучных семей. От общего количества преступлений в этом году более 55% произошли в общественных местах, больше трети - в ночное время.

На каникулах число совершенных подростками преступлений незначительно вырастает - в среднем на 5-10% в сравнении с аналогичным промежутком во время учебы. "Поэтому мы всегда в преддверии каникул беседуем с детьми, проводим встречи с родителями. Под особым контролем находятся иногородние дети, приехавшие учиться в колледжи или лицеи. Во время учебы они живут в одном городе, а на время каникул уезжают домой, и милиция обеспечивает обмен информацией", - отметил Игорь Гатальский.

Также на время каникул усиливается контроль за детьми, с которыми инспекции по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу. "Отрабатываем общественные места в вечернее время. Во время каникул это достаточно актуально. После 23.00 детям до 16 лет нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых, и сотрудники ориентированы, чтобы находить нарушителей. Основная цель при этом - сделать так, чтобы подростки не попали в беду", - заключил представитель МВД.-0-