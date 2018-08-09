Команде Беларуси вручен Кубок победителей конкурса "Снайперский рубеж"

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Команде белорусских военнослужащих сегодня во время торжественной церемонии закрытия конкурса "Снайперский рубеж" вручен переходящий Кубок победителей, передает корреспондент БЕЛТА.

В нынешнем году в "Снайперском рубеже", который проходил на полигоне под Брестом, приняли участие команды из 18 стран. Состязания были разделены на несколько этапов. В личном зачете белорусские военнослужащие заняли первые два места, на третьей позиции разместился представитель России. Аналогичного результата белорусы достигли в соревновании снайперских пар, бронзу завоевали бойцы из Казахстана. В самом зрелищном конкурсе - эстафете - хозяева финишировали третьими. Сильнее них оказались соперники из Китая и Казахстана.

По сумме набранных очков команда Беларуси одержала победу в "Снайперском рубеже". На второй ступени пьедестала разместились военнослужащие Казахстана. Третье место разделили сборные России и Китая.

"Рады, что именно белорусской стороне выпала честь принимать этот конкурс. Мы старались не только создать комфортные условия для проживания и участия в состязании, но и показать нашу национальную культуру, традиции, а также все то, чем дорожим и гордимся", - отметил министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Участники конкурса остались довольны организацией мероприятия. "Белорусская сторона проделала большую работу. Очень хорошо разработано положение о проведении конкурса: снайпер получает навыки, которые позволяют в дальнейшем применять их на практике при выполнении задач, в том числе боевых. Хотелось бы отметить и культурную программу. Мы познакомились с Брестской крепостью, посетили Беловежскую пущу", - сказал руководитель российской команды Гедеминас Гаврусенас.

По словам старшего сборной Казахстана Галымжана Касымбекова, уровень соперничества на "Снайперском рубеже" получился высоким. "Доволен организацией соревнований: все было прозрачно и честно. Сильная конкуренция. Для нас главными соперниками были представители Беларуси, России и Китая, но и другие команды были подготовлены на достойном уровне", - сказал он.

Конкурс "Снайперский рубеж" Армейских игр состоялся в третий раз. Следующая страна-хозяйка состязаний определится позже.-0-