Команды из Беларуси и Украины представят проекты на ярмарке молодежных бизнес-идей в Минске

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский фестиваль по экономике и предпринимательству среди молодежи "Лестница успеха" пройдет 20-21 апреля в Минском государственном дворце детей и молодежи, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор фестиваля Наталья Шаппо.

Центральным мероприятием станет ярмарка молодежных бизнес-идей. Свои проекты представят 19 команд из всех регионов Беларуси, а также Украины. Победителей определят в восьми номинациях как среди школьников, так и среди студентов. Награды получат авторы лучших бизнес-идей, видеороликов, плакатов, лучшие финансовые аналитики и участники деловой игры.

"Будущим молодым предпринимателям предстоит защитить свои бизнес-предложения, прорекламировать их, продемонстрировать знания правовых и финансовых основ ведения бизнеса. Фестиваль проводится уже на протяжении 25 лет и для многих ребят стал хорошим стартом в жизни. Он дает возможность получить практические навыки в организации собственного дела, а также встретиться с профессионалами", - отметила Наталья Шаппо.

Представленные на суд жюри проекты направлены как на решение социальных проблем, вопросов занятости молодежи, так и предполагают внедрение инноваций.

Организаторами мероприятия выступают Министерство образования Беларуси, Минский государственный дворец детей и молодежи, Центр поддержки и развития юношеского предпринимательства. В числе партнеров фестиваля - Ассоциация белорусских банков, частные компании.-0-