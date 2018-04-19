Команды из Беларуси и Украины представят проекты на ярмарке молодежных бизнес-идей в Минске

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский фестиваль по экономике и предпринимательству среди молодежи "Лестница успеха" пройдет 20-21 апреля в Минском государственном дворце детей и молодежи, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор фестиваля Наталья Шаппо.
Центральным мероприятием станет ярмарка молодежных бизнес-идей. Свои проекты представят 19 команд из всех регионов Беларуси, а также Украины. Победителей определят в восьми номинациях как среди школьников, так и среди студентов. Награды получат авторы лучших бизнес-идей, видеороликов, плакатов, лучшие финансовые аналитики и участники деловой игры.
"Будущим молодым предпринимателям предстоит защитить свои бизнес-предложения, прорекламировать их, продемонстрировать знания правовых и финансовых основ ведения бизнеса. Фестиваль проводится уже на протяжении 25 лет и для многих ребят стал хорошим стартом в жизни. Он дает возможность получить практические навыки в организации собственного дела, а также встретиться с профессионалами", - отметила Наталья Шаппо.
Представленные на суд жюри проекты направлены как на решение социальных проблем, вопросов занятости молодежи, так и предполагают внедрение инноваций.
Организаторами мероприятия выступают Министерство образования Беларуси, Минский государственный дворец детей и молодежи, Центр поддержки и развития юношеского предпринимательства. В числе партнеров фестиваля - Ассоциация белорусских банков, частные компании.-0-
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