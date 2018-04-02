Компании из 16 стран будут представлены на ярмарке туруслуг "Отдых-2018"

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Международной весенней ярмарке туристских услуг "Отдых-2018", которая пройдет в Минске с 4 по 7 апреля, будут представлены компании из 16 стран. Об этом сообщил журналистам заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной в пресс-центре БЕЛТА.

Помимо белорусских компаний, в ярмарке примут участие представители туриндустрии из Болгарии, Венгрии, Грузии, Египта, КНР, Кубы, Латвии, Литвы, Польши, Португалии, России, Сербии, Турции, Украины, Чехии.

"В рамках открытия будет сделан акцент на проведение Года туризма Беларуси в Китае. Посетителей ждут интересные программы, конференции, круглые столы", - отметил Михаил Портной.

Департамент по туризму, Национальное агентство по туризму 4 апреля проведут презентацию новых туристических маршрутов по Беларуси, 5 апреля - новых туристических объектов. На 5 апреля запланирован и круглый стол по вопросам взаимодействия экскурсоводов и гидов-переводчиков. Презентация совместного белорусско-китайского туристического предприятия "БелаКит" состоится 6 апреля.

Ярмарку туруслуг организуют национальный выставочный центр "Белэкспо" совместно с Министерством спорта и туризма. Тематика мероприятия - путешествия и экскурсионные программы, медицинский туризм и транспортные услуги, спортивный инвентарь и страхование в туризме, услуги санаториев, пансионатов, домов отдыха, туристических клубов, гостиничный сервис, различные туристические аксессуары.-0-

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