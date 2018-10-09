9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Игоря Крутого подготовит церемонии открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года. Такая информация озвучена сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Впервые в истории Беларуси реализуется совместный творческий проект для подготовки и проведения церемоний с участием ведущей российской компании "Арт Сити 5" в лице продюсера, народного артиста России Игоря Крутого и белорусской творческой группы.

"Для нас этот проект очень ответственный. У нас есть опыт организации мероприятий такого уровня, учились и набивали шишки - это надо пройти и иметь в своем портфолио такие проекты, что позволяет не делать ошибок в дальнейшем. Что касается Беларуси, мы очень близки. Это возможность показать страну на европейском уровне и очередное испытание для нас. Надеюсь, что от нашего сотрудничества будет синергия и Беларусь, и мы будем довольны тем уровнем, на котором проведем это мероприятие", - рассказал Игорь Крутой.

"Арт Сити 5" представляет компанию полного цикла, реализующую проведение культурно-массовых мероприятий "под ключ" и отвечающую за все этапы. За плечами компании множество масштабных музыкальных проектов, международных культурных, спортивных мероприятий, включая церемонии открытия и закрытия таких проектов, как 7-е зимние Азиатские игры в Астане в 2011 году, 27-я Всемирная летняя Универсиада в Казани в 2013 году, 16-й Чемпионат мира FINA по водным видам спорта в Казани в 2015 году, музыкальные конкурсы "Новая волна" и "Детская Новая волна", телепроекты "Песня года", эстрадные шоу звезд российской эстрады.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 201 комплект медалей. Атлеты будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 18 тыс. официальных участников, соревнования планируется транслировать на 160 стран.-0-