Конгресс будет способствовать укреплению имиджа Беларуси в космической сфере - НАН

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов будет способствовать укреплению имиджа Беларуси в космической сфере. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА директор НИРУП "Геоинформационные системы" НАН, главный конструктор Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой в кулуарах конгресса.

"То, что в Минске собралась космическая элита со всего мира, для нас большая удача. Это очень престижно и будет способствовать укреплению международного имиджа республики в данной сфере", - сказал Сергей Золотой.

Планируются встречи с представителями космических агентств России, Украины, Европейского космического агентства. "Такого рода форум - это площадка, где можно пообщаться лично с исследователями космоса и научной общественностью, обсудить многие вопросы. В результате такой дискуссии всегда рождаются новые идеи, новый взгляд на проблему", - добавил ученый.

Во время конгресса на технических сессиях будут обсуждаться сложные ситуации, с которыми сталкиваются космонавты. "Причем эти проблемы связаны не только с техникой, но и с человеческим фактором. Отдельный пласт исследований связан с физиологией человека в космосе, с тем, может ли он участвовать в длительных межпланетных экспедициях. Понемногу накапливается опыт длительного пребывания человека в космическом пространстве. С этим связаны технологии жизнеобеспечения, энергообеспечения. И еще один важный аспект - психологические проблемы. Сейчас на Земле проводится ряд экспериментов, которые направлены на изучение психологии человека в замкнутом пространстве с ограниченным количеством людей, на исследование того, насколько человек способен адекватно реагировать в критической ситуации. Космос для нас неизведанная сфера, и космонавты постоянно сталкиваются с внештатными ситуациями, которые на Земле предусмотреть невозможно. То, как себя поведет человек, очень важно, от этого зависит его жизнь", - отметил Сергей Золотой.

XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске 9-15 сентября. АУКП - международная некоммерческая организация, которая создана в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-