13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй республиканский конкурс проектов промышленного дизайна в мебельной отрасли объявлен в Беларуси, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Беллесбумпром" Ружена Новицкая.

"Конкурс поможет выявить лучшие дизайнерские проекты для промышленного производства мебели и в дальнейшем внедрить их в производство. Для дизайнеров мебели участие в нем даст возможности для популяризации своей деятельности и стимул для развития. Конкурс впервые прошел в прошлом году и сразу вызвал большой интерес со стороны дизайнеров и проектировщиков мебели", - сказала Ружена Новицкая.

Конкурс проводится для стимулирования творческой деятельности дизайнеров, конструкторов и технологов мебельной отрасли Беларуси, содействия обновлению и расширению ассортимента мебели белорусских производителей, повышения художественно-конструкторского уровня, качества и конкурентоспособности изделий на внутреннем и мировом рынках, внедрения новых материалов и прогрессивных технологий в мебельное производство.

К участию в конкурсе приглашаются студенты вузов и колледжей, дизайнеры мебельных салонов и конструкторы мебельных предприятий Беларуси, архитекторы и декораторы. Участие бесплатное.

В состав жюри конкурса войдут представители организаторов, профессиональные дизайнеры, конструкторы и технологи мебельного производства, эксперты из Белорусской государственной академии искусств, Белорусского союза дизайнеров, Национальной академии наук Беларуси и других организаций и союзов.

Проявить себя конкурсанты смогут в трех номинациях. Первая из них - "Дизайн продукт" (Design Product). В номинации могут принимать участие продукты или мебельные изделия, которые были спроектированы и произведены в единичных экземплярах/ограниченными сериями/массовыми партиями в период 2017-2018 годов. Вторая - "Дизайн видение" (Design Vision). Номинация включает концептуальный дизайн изделий, который отображает тенденции и перспективы развития проектной мысли в дизайне интерьеров. Третья номинация - "Стиль жизни вместе с Blum". В ней могут принимать участие изделия, прототипы, концептуальные разработки, эскизы, которые наглядно отображают существующие и новые возможности использования мебельной фурнитуры Blum в изделиях и проектных, дизайнерских решениях при проектировании мебели и интерьеров.

На конкурс представляются нереализованные дизайнерские проекты в области мебельной отрасли: кухонный гарнитур, обеденная группа, кабинет, детская и подростковая мебель, мебель для гостиной, мебель для спальни, мебель для общественных зданий, уличная мебель. Обладатели первых мест в номинациях "Дизайн продукт" и "Дизайн видение" будут награждены оригинальными призами конкурса и дипломом победителя. Занявшие второе и третье места награждаются дипломами второй и третьей степени. Победитель в третьей номинации награждается оригинальным призом.

Желающие принять участие в конкурсе должны направить заявку установленной формы в срок до 31 июля по электронной почте: ps@bellesbumprom.by или через googlе-форму, указанной на сайте организаторов. Конкурсные материалы принимаются до 25 августа по e-mail: ps@bellesbumprom.by либо по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 16, каб. 204.

Жюри будет рассматривать представленные на конкурс материалы с 27 августа по 3 сентября. Подведение итогов, представление экспозиции конкурсных работ и церемония награждения победителей пройдут во время 25-й Международной специализированной выставки-ярмарки "Мебель-2018", которая состоится 12-15 сентября в Минске.

Организаторами конкурса учрежден денежный призовой фонд. При этом к поощрению победителей конкурса присоединятся заинтересованные в проектах производители мебели.

Организаторами конкурса выступают концерн "Беллесбумпром", Белорусский государственный технологический университет и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Подробнее об условиях участия в конкурсе и требованиях к оформлению работ можно узнать на сайтах организаторов.-0-