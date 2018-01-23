Конкурс Союзного государства в области науки и техники может быть объявлен в 2018 году

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на соискание премии Союзного государства в области науки и техники может быть объявлен в 2018 году. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета по науке и технологиям, сообщает БЕЛТА.

"В этом году будет решен вопрос о премии Союзного государства в области науки и техники, возможно, будет объявлен конкурс на соискание премии. Это будет рассматриваться во время работы Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства", - сказал председатель ГКНТ Александр Шумилин.

Первое заседание комиссии прошло в ноябре 2017 года. В первую очередь эксперты должны были определить, как будет существовать комиссия: регламент, методику и технологию работы. "Перед нами стояла задача сформировать орган. Сейчас процесс начался. В нынешнем году будут проходить заседания, на которых продолжатся дальнейшие обсуждения насущных вопросов", - отметил председатель ГКНТ.

По его словам, 80% бюджета Союзного государства тратится именно на научно-технические программы. В 2018 году уже начали реализовываться три программы, также подготовлено более 30 концепций новых программ.-0-