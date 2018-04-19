Конкурс студенческих работ по биоэтике проходит в Беларуси

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс работ по биоэтике проходит в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Принять участие могут студенты и магистранты учреждений высшего образования (как индивидуально, так и в авторском коллективе не более трех человек), интересующиеся вопросами биоэтики (права человека в области биомедицины). Можно, например, рассмотреть, как развитие науки и технологий в таких сферах, как трансплантация органов и тканей, генетика и геномика, нейронаука, биомедицинские исследования и др. отражаются на правах и свободах личности.

Представлять работы можно в трех номинациях: "Эссе", "Видеоматериал (видеоролик)", "Плакат". Они должны быть посвящены обсуждению, разъяснению, пропаганде вопросов соблюдения прав человека и этического сопровождения биомедицины. Участникам предлагается определить проблему, полностью раскрыть тему и биоэтическую проблематику.

Жюри конкурса - ведущие эксперты в области биоэтики - в числе прочего будет обращать внимание на качество исполнения, художественную ценность работы и оригинальность техники исполнения.

Работы необходимо подавать по электронному адресу Оргкомитета - bioethicscompetition@gmail.com. Видео может быть прислано по электронному адресу либо загружено на доступную платформу (например, YouTube или Google drive) с направлением ссылки на эту почту.

Целью конкурса, который проводится до 1 июля, является повышение осведомленности о закрепленных в Конвенции о правах человека и биомедицине (Конвенция Овьедо) принципах и поощрение публичных дискуссий по основным проблемам защиты прав человека в данной области. Этот документ защищает достоинство и идентичность всех людей и без дискриминации гарантирует каждому человеку уважение его неприкосновенности. Конвенция рассматривается как международно-правовой акт о правах пациентов и, в частности, затрагивает вопросы медико-биологических исследований, генетики и трансплантации органов и тканей.

Конкурс проводится Министерством здравоохранения Беларуси, Республиканским комитетом по биоэтике совместно с отделом по биоэтике Совета Европы при поддержке Информационного пункта Совета Европы в Минске.-0-