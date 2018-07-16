Конструктивный диалог СК Беларуси и России существенно влияет на развитие методик работы - Носкевич

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конструктивный диалог и обмен практикой следственных органов Беларуси и России вносит существенный вклад в развитие методик работы. Такое мнение во время рабочей встречи с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным высказал председатель СК Беларуси Иван Носкевич, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.

Встреча прошла сегодня в Следственном комитете России в Москве. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя СК России Игорь Краснов, руководители подразделений центрального аппарата российского следственного ведомства, а с белорусской стороны - начальник международно-правового отдела Михаил Вавуло и следователь по особо важным делам Юрий Каменецкий.

Иван Носкевич подчеркнул, что высоко ценит сотрудничество с принимающей стороной, в том числе в рамках устоявшего трехстороннего формата - заседаний коллегий следственных комитетов Армении, Беларуси и России. "Президент Беларуси ранее уже отмечал необходимость высокого уровня взаимодействия между нашими структурами. Конструктивный диалог, эффективное сотрудничество, а также обмен практикой следственных органов двух стран, безусловно, привносит существенный вклад в развитие методик нашей работы", - сказал он.

Александр Бастрыкин отметил важную роль международного сотрудничества с компетентными органами иностранных государств в борьбе с преступлениями коррупционной направленности. "Международное взаимодействие важно и с точки зрения обмена опытом осуществления уголовного преследования за совершение коррупционных преступлений, а также нормативно-правового регулирования в антикоррупционной сфере", - сказал глава СК России.

Представители двух ведомств обсудили ряд актуальных вопросов в части противодействия коррупции с учетом практики оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, направления сотрудников Следственного комитета Беларуси на курсы повышения квалификация в России и сотрудничества российских коллег с белорусским научно-практическим журналом "Предварительное расследование". По результатам встречи стороны сошлись во мнении, что подобные мероприятия способствуют совершенствованию досудебного уголовного производства.

Также белорусская делегация приняла участие в международной научно-практической конференции на тему "Предупреждение и противодействие коррупции", которая состоялась в Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. С докладом выступил следователь по особо важным делам СК Беларуси Юрий Каменецкий. Он рассказал о существующих тенденциях и планомерном совершенствовании методики расследования уголовных дел данной категории.-0-

Фото СК Беларуси