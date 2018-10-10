Координатор ОБСЕ озвучила основные рекомендации по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Координатор деятельности ОБСЕ по вопросам противодействия транснациональным угрозам Раса Остраускайте озвучила основные рекомендации по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху в заключительном слове на международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", передает корреспондент БЕЛТА.

"Во-первых, нам необходима гармонизованная международно-правовая среда. Во-вторых, блокировка сайтов или удаление материалов должны осуществляться параллельно с выработкой национального законодательства, которое уважает основополагающие принципы прав человека и свобод, в то же время криминализирует ненадлежащее поведение", - отметила Раса Остраускайте.

По мнению координатора, необходимо более эффективно задействовать механизмы государственно-частного партнерства в противодействии деятельности террористов и экстремистов. Она добавила, что ОБСЕ готово продолжать оказывать поддержку в реализации программ обучения в этой сфере.

Одной из задач должно стать также повышение готовности государств к киберугрозам, кибератакам на критически важных объектах инфраструктуры. В этом ОБСЕ также продолжит поддерживать страны.-0-