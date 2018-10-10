Координатор ОБСЕ озвучила основные рекомендации по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Координатор деятельности ОБСЕ по вопросам противодействия транснациональным угрозам Раса Остраускайте озвучила основные рекомендации по борьбе с терроризмом в цифровую эпоху в заключительном слове на международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", передает корреспондент БЕЛТА.
"Во-первых, нам необходима гармонизованная международно-правовая среда. Во-вторых, блокировка сайтов или удаление материалов должны осуществляться параллельно с выработкой национального законодательства, которое уважает основополагающие принципы прав человека и свобод, в то же время криминализирует ненадлежащее поведение", - отметила Раса Остраускайте.
По мнению координатора, необходимо более эффективно задействовать механизмы государственно-частного партнерства в противодействии деятельности террористов и экстремистов. Она добавила, что ОБСЕ готово продолжать оказывать поддержку в реализации программ обучения в этой сфере.
Одной из задач должно стать также повышение готовности государств к киберугрозам, кибератакам на критически важных объектах инфраструктуры. В этом ОБСЕ также продолжит поддерживать страны.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4623 BYN
|2.46 BYN
|2.464 BYN
|USD
|2.1453 BYN
|2.14 BYN
|2.145 BYN
|RUB
|3.2417 BYN
|3.23 BYN
|3.239 BYN