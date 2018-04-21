Костевич: на трудовую акцию навести порядок откликнулась вся страна

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На акцию навести порядок на малой родине откликнулась вся страна, заявила журналистам министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич. Она приняла участие в работах по благоустройству территории Республиканского интерната ветеранов войны и труда, передает корреспондент БЕЛТА.
"В этот великолепный день вся страна откликнулась на акцию навести порядок. Министерство труда и социальной защиты, как и все государственные органы, также принимает участие в субботнике. Здесь, в интернате, проживают более 100 человек преклонного возраста, и хочется помочь этим людям, чтобы на территории было чисто, красиво и уютно", - отметила Ирина Костевич.
По ее словам, подобные трудовые акции в учреждении министерство проводит ежегодно. Сотрудники ведомства сегодня приняли участие в благоустройстве Сторожевского сквера в районе гостиницы "Беларусь", а также посадке леса в Борисовском опытном лесхозе.-0-
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