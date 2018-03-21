Костевич: рождение вторых и последующих детей - приоритет семейной политики Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рождение вторых и последующих детей - приоритет семейной политики Беларуси. Об этом заявила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня на полях Регионального симпозиума по вопросам разработки научно обоснованной семейной политики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Семейная политика Беларуси определена: мы нацелены на семьи с двумя и более детьми. Рождаемость в стране снижается за счет того, что сокращается количество женщин репродуктивного возраста. И эта тенденция будет наблюдаться до 2040 года в соответствии с демографическим прогнозом. Потому наша задача - обеспечить более интенсивное рождение", - сказала Ирина Костевич.

Она констатировала, что факторов, оказывающих влияние на рождаемость, много, в том числе экономическая ситуация в стране. "Мы вышли уже на положительную динамику уровня доходов населения, что, думаю, повлияет на стабилизацию рождаемости в стране", - добавила министр.

Вызывает обеспокоенность статистика уменьшения числа браков и увеличения разводов: в 2017 году было создано 66 тыс. новых семей, при этом распались 32 тыс. "На мой взгляд, цельность семьи, семьи именно с детьми - это самый высокий индекс счастья и удовлетворенности жизнью", - подчеркнула министр. По ее мнению, с такими ориентирами и нужно воспитывать подрастающее поколение начиная со школьного возраста.

Инструментов по улучшению демографической ситуации в Беларуси несколько: это и увеличение рождаемости, и укрепление семейных ценностей, и снижение смертности, и миграционная политика. "До 2020 года, согласно программе пятилетки, нам нужно удержать численность населения на уровне 9,5 млн - это очень серьезная задача", - отметила Ирина Костевич.

Региональный симпозиум по вопросам разработки научно обоснованной семейной политики "Применение результатов исследования "Поколения и гендер" в странах - членах ЕЭК ООН" проходит в Минске 21-22 марта. Его организаторами выступают ЮНФПА, ЕЭК ООН, правительство Беларуси. Форум экспертов из Беларуси, России, Австрии, Нидерландов, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии направлен на укрепление связей между учеными, разработчиками стратегий, органами госуправления и другими заинтересованными сторонами.-0-