22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 18 градусов тепла будет в Беларуси 23 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность. Ночью местами по Витебской и Могилевской областям пройдут небольшие дожди. Днем в отдельных районах по западу республики ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый порывистый.
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами по северо-востоку республики - до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до 11-18 градусов тепла.-0-
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