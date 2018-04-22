22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 18 градусов тепла будет в Беларуси 23 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность. Ночью местами по Витебской и Могилевской областям пройдут небольшие дожди. Днем в отдельных районах по западу республики ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый порывистый.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами по северо-востоку республики - до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до 11-18 градусов тепла.-0-

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