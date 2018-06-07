7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются по северо-востоку Беларуси 8 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь днем по северо-востоку пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем юго-западный, западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 19 по северо-востоку до 27 градусов тепла по юго-западу страны.-0-

Прогноз погоды на неделю