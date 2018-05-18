18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 19 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер прогнозируется северный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 выше нуля, днем ожидается 16-21, по юго-востоку - 22-24 градуса.-0-

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