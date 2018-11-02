Крупные службы такси Минска подписали меморандум о неповышении тарифов во время II Европейских игр

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о гарантированном уровне тарифов на услуги автомобильных перевозок пассажиров во время II Европейских игр подписали крупные диспетчерские службы такси Минска с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, Министерством транспорта и коммуникаций, а также Мингорисполкомом, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно условиям меморандума, тарифы на услуги такси, в том числе заказанные посредством мобильных приложений, с 15 июня по 5 июля 2019 года не будут превышать уровень тарифов, действовавших для населения белорусской столицы по состоянию на 1 апреля 2019 года. Это позволит обеспечить комфортное пребывание гостей и жителей города, участников соревнований в период проведения Европейских игр, а также будет способствовать поддержанию гостеприимного имиджа республики и Минска, считают представители МАРТ и служб, принявших условия меморандума.

Как подчеркнул замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, подписание меморандума является добровольным шагом диспетчерских служб, который показывает их социальную ответственность.

Сегодня под меморандумом подписались представители 14 диспетчерских служб города, в том числе компании, работающие через мобильные приложения. При этом одна из крупнейших таких компаний, отметил замминистра, пока не выразила желание поддержать меморандум.

Присоединиться к документу, подчеркивают в МАРТ, диспетчерские службы смогут в любое время до начала II Европейских игр.

Свою позицию относительно подписанного документа в беседе с журналистами озвучил директор Межрегионального союза компаний перевозчиков пассажиров Максим Лагойко. Он отметил, что от лица союза поддерживает данную инициативу МАРТ. "Европейские игры - это прежде всего престиж страны, в дальнейшем - инвестиции", - сказал Максим Лагойко.

Он добавил, что сегодня в министерстве прозвучало предложение, чтобы для служб такси, которые присоединятся к меморандуму, разработать некий логотип, который будет размещен на автомобилях этих служб. Для участников игр, жителей и гостей столицы это будет определенным ориентиром, что данный перевозчик не завысит цену за оказанную услугу.

Актуальный список диспетчерских служб такси, подписавших меморандум, будет размещен на сайте МАРТ. Там же можно будет ознакомиться и с условиями меморандума.-0-