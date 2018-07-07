КС признал поправки в закон о массовых мероприятиях соответствующими Конституции

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд Беларуси проверил конституционность ряда законов Беларуси, принятых Палатой представителей и одобренных Советом Республики Национального собрания. Такая информация размещена на сайте КС, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о поправках в закон о массовых мероприятиях, Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях и др. "По результатам рассмотрения законы признаны соответствующими Конституции Беларуси. При этом Конституционным судом сформулированы правовые позиции, направленные на уточнение конституционно-правового смысла некоторых норм законов", - говорится в сообщении.

В частности, поправки в закон о массовых мероприятиях предусматривают введение уведомительного порядка организации массовых мероприятий в постоянных местах, которые определены местными властями. Еще одно важное новшество касается работы на массовых мероприятиях журналистов: они должны будут брать с собой документ, удостоверяющий личность, и служебное удостоверение. Кроме того, журналист обязан будет иметь ясно видимый отличительный знак представителя СМИ.-0-