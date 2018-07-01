Курган Дружбы хранит напутствие ветеранов новым поколениям - мнение

1 июля, Верхнедвинский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Курган Дружбы хранит напутствие ветеранов новым поколениям. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился сегодня партизан в годы Великой Отечественной войны из Верхнедвинского района Владимир Дащенок на 59-й международной встрече на Кургане Дружбы.

Владимир Дащенок - один из постоянных участников торжеств на границе Беларуси, России и Латвии. Он в 17-летнем возрасте ушел в партизаны, воевал в отряде имени Орджоникидзе Фрунзенской бригады. Молодым человеком сражался с оккупантами, взрывая мосты, железнодорожные пути. Ветеран является кавалером ордена Отечественной войны II степени. Владимир Дащенок с грустью говорит, что сегодня в автобусе ехало много людей, ветеранов же среди них было только два. А в первые годы зарождавшейся традиции встреч возле Кургана Дружбы приезжало несколько автобусов только ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

"Сегодня мероприятия приносят больше радости, что дожил до сегодняшнего дня, вижу, как здесь все торжественно проходит. Но и грустно, когда вспоминаешь о погибших в этих местах товарищах. Мне уже 93 года, время берет свое. Курган Дружбы хранит напутствие ветеранов новым поколениям, поэтому очень хочется, чтобы наш Курган Дружбы был и местом встречи ветеранов с молодежью, чтобы юноши и девушки помнили и не забывали о наших бедах в тот период", - подчеркнул ветеран.

Присутствующие на торжествах партизаны ВОВ - одни из тех, кто обеспечивал установление советской власти на территории так называемой братской партизанской республики, которая образовалась на стыке Беларуси, России и Латвии в годы войны. Историю самого Кургана хранит расположенный рядом Музей боевого содружества. Он работает два раза в году - во время встречи ветеранов в первое воскресенье июля и когда здесь открывается молодежный лагерь "Бе-La-Русь" в конце месяца. Кроме фотохроники боевых операций и партизанского быта, снимков командиров бригад и отрядов, музей хранит фотосвидетельства встреч на Кургане, когда здесь собирались тысячи человек.

На стыке трех государств сегодня проходит 59-я международная встреча фронтовиков, партизан и подпольщиков Беларуси, России, Латвии на Кургане Дружбы. Принимающей стороной в этом году стала Беларусь. Встреча началась с возложения цветов и венков - сначала к монументу героям-комсомольцам деревни Прошки на белорусской земле, затем - к памятнику комсомолке-разведчице Марии Пынто на территории России. И в завершение руководство Псковской и Витебской областей передали корзину с цветами латвийской стороне для возложения к монументу Герою Советского Союза Иманту Судмалису. До начала памятных мероприятий его участники, разделенные небольшой речкой Синей, по которой проходит линия границы между Россией и Латвией, махали друг другу, передавали привет, желали здоровья и успехов в начинаниях, несколько раз заводя хором "Катюшу".-0-