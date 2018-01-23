Курсирование поезда Краков-Белосток-Гродно отменено 23 января на участке от Белостока до Гродно

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курсирование поезда Краков-Белосток-Гродно отменено 23 января на участке Белосток-Гродно-Белосток, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"Согласно уведомлению Польских железных дорог по техническим причинам в сутки 23 января 2018 года отменяется курсирование поезда №304/303 Краков-Белосток-Гродно на участке Белосток-Гродно-Белосток. Перевозка пассажиров осуществляется автобусом Польских железных дорог от станции Белосток до станции Гродно и от станции Гродно до станции Белосток", - пояснили в пресс-центре.

В случае отказа пассажиров от поездки будет произведен полный возврат стоимости проездных документов в билетной кассе станции отправления или кассах приобретения.

Дополнительную информацию для встречающих об ориентировочном времени прибытия автобуса на станцию Гродно и о порядке следования до станции Белосток можно получить по телефонам в городе Гродно (+375152) 73-44-11, в Минске (+37517) 225-04-84.-0-