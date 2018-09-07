Лечение артериальной гипертензии требует новых подходов - Мрочек

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лечение артериальной гипертензии требует новых подходов, заявил директор РНПЦ "Кардиология" Александр Мрочек сегодня на открытии Второго белорусско-российского саммита по артериальной гипертензии, передает корреспондент БЕЛТА.

Артериальная гипертензия - распространенная проблема во всем мире, ей страдают около 40% белорусов, отметил Александр Мрочек. Повышенное давление - основной фактор риска возникновения инфарктов и инсультов.

"На последнем европейском конгрессе кардиологов обсуждались подходы к лечению и профилактике болезней сердечно-сосудистой системы. Многое изменилось. Идет пересмотр европейских рекомендаций, которые будут трансформироваться в национальные", - рассказал директор РНПЦ.

Он подчеркнул важность подобных встреч, где специалисты могут обменяться опытом. "Второй белорусско-российский саммит стал более масштабным, собрал большое количество участников. Нам есть о чем поговорить", - добавил Александр Мрочек.

Академик РАН Ирина Чазова представила новые европейские рекомендации по артериальной гипертензии. В их числе повышение роли самоконтроля заболевания, а также проведение обязательного скрининга на гипертонию всем взрослым с внесением данных в медицинскую карту.

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