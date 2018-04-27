Легкий: проект закона о СМИ проходит этап детальной доработки

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона о СМИ проходит этап детальной доработки. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона проходит очень важный этап детальной отработки всех предложений, которые поступают, и, возможно, ко второму чтению документ претерпит изменения.

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