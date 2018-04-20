Лесная охрана в Беларуси перешла на усиленный режим работы

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная лесная охрана с наступлением пожароопасного сезона перешла на усиленный режим работы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Только с начала пожароопасного сезона в лесном фонде министерства зафиксировано 10 случаев возгораний. Общая площадь пожаров составила 12,64 га.

Самые крупные лесные пожары традиционно фиксируются в южных районах страны. Из десяти отмеченных случаев четыре произошли в Гомельской области. Общая площадь возгораний составила 9,5 га. Также четыре пожара с начала сезона произошли в лесах Минской области, еще по одному случаю было зафиксировано в Брестской и Гродненской областях.

Как показывает статистика, 98% пожаров в природных экосистемах возникает по вине человека. Одна из основных причин возгорания - массовое выжигание сухостоя. Приводят к трагедии и непотушенные костры или окурки в местах отдыха, игра детей с огнем. И только в редких случаях лесные пожары возникают по естественным причинам (удар молнии, самовозгорание торфяника).

"Лесные пожары считаются одними из крупнейших по охвату территорий стихийными бедствиями во всем мире. Их распространение приводит к снижению качественного и породного состава лесного фонда, экологических функций лесов, трансформации территорий, покрытых лесом, а также частичной или полной гибели насаждений", - отметили в пресс-службе.

В преддверии выходных Министерство лесного хозяйства призывает граждан соблюдать правила безопасности в лесах.-0-